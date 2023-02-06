Неймар в шестой раз признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Нападающий «ПСЖ» Неймар получил приз Samba d'Or, который вручается лучшему бразильскому футболисту года, который выступает в европейском чемпионате.

Опрос проводился в режиме онлайн, и принять участие в нем мог любой желающий с 1 по 31 декабря.

31-летний нападающий получил этот трофей в шестой раз, что является абсолютным рекордом. Причем Неймар выигрывает это почетное звание третий год подряд, повторив достижение защитника Тиагу Силвы.

Отметим, что данный трофей начали вручать с 2008 года.