Месси: «Было бы здорово иметь возможность уединиться, быть невидимкой»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, с какими трудностями сталкивается из-за своей популярности.
«Я нормальный человек, как и все, хотя иногда люди воображают себе всякое. Меня воспитывали быть скромным, мама с папой привили мне важные ценности. Это укрепилось в «Барселоне», в клубе с очень сильными ценностями. Я всегда рос с этим взглядом на мир. У меня мало настоящих друзей. Я всегда искал убежища в своей семье. Я чувствую себя счастливым рядом с близкими, большего мне и не нужно», — приводит слова Месси ESPN.
Он также заявил, что быть Месси — это значит кое-что терять.
«Я скучаю по некоторым вещам, мои дети страдают, потому что мы многое себе запрещаем. Было бы здорово иметь возможность уединиться, быть невидимкой. Когда семье это удается, мы выбираемся на прогулки. Я очень счастливый человек. Слава богу, мне посчастливилось заниматься тем, о чем я мечтал с детства. У меня замечательная семья и друзья, и это самое главное», — добавил Лионель.
В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец забил пять мячей и сделал семь результативных передач в девяти матчах лиги 1.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|9
|2
|0
|29-5
|29
|
2
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|11
|7
|2
|2
|20-8
|23
|
5
|Монако
|11
|6
|3
|2
|20-14
|21
|
6
|Ренн
|11
|6
|3
|2
|23-11
|21
|
7
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
8
|Клермон Фут
|11
|5
|2
|4
|15-16
|17
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-18
|15
|
10
|Лион
|11
|4
|2
|5
|19-15
|14
|
11
|Ницца
|11
|3
|3
|5
|10-14
|12
|
12
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
13
|Труа
|11
|3
|3
|5
|19-22
|12
|
14
|Нант
|11
|2
|4
|5
|13-19
|10
|
15
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
16
|Осер
|11
|2
|3
|6
|11-23
|9
|
17
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
18
|Аяччо
|11
|2
|2
|7
|8-16
|8
|
19
|Анже
|11
|2
|2
|7
|13-27
|8
|
20
|Брест
|11
|1
|3
|7
|11-25
|6
|21.10
|22:00
|
Аяччо – ПСЖ
|- : -
|22.10
|18:00
|
Монпелье – Лион
|- : -
|22.10
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
|23.10
|14:00
|
Анже – Ренн
|- : -
|23.10
|16:00
|
Клермон Фут – Брест
|- : -
|23.10
|16:00
|
Реймс – Осер
|- : -
|23.10
|16:00
|
Тулуза – Страсбур
|- : -
|23.10
|16:00
|
Труа – Лорьян
|- : -
|23.10
|18:05
|
Ницца – Нант
|- : -
|23.10
|21:45
|
Лилль – Монако
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2