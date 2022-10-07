Месси: «Было бы здорово иметь возможность уединиться, быть невидимкой»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, с какими трудностями сталкивается из-за своей популярности.

«Я нормальный человек, как и все, хотя иногда люди воображают себе всякое. Меня воспитывали быть скромным, мама с папой привили мне важные ценности. Это укрепилось в «Барселоне», в клубе с очень сильными ценностями. Я всегда рос с этим взглядом на мир. У меня мало настоящих друзей. Я всегда искал убежища в своей семье. Я чувствую себя счастливым рядом с близкими, большего мне и не нужно», — приводит слова Месси ESPN.

Он также заявил, что быть Месси — это значит кое-что терять.

«Я скучаю по некоторым вещам, мои дети страдают, потому что мы многое себе запрещаем. Было бы здорово иметь возможность уединиться, быть невидимкой. Когда семье это удается, мы выбираемся на прогулки. Я очень счастливый человек. Слава богу, мне посчастливилось заниматься тем, о чем я мечтал с детства. У меня замечательная семья и друзья, и это самое главное», — добавил Лионель.

В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец забил пять мячей и сделал семь результативных передач в девяти матчах лиги 1.