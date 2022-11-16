Гальтье рассказал о статусе Килиана Мбаппе в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье заявил, что форвард Килиан Мбаппе не находится выше клуба, несмотря на его статус в команде.

«Когда я говорю, что Мбаппе олицетворяет проект, это не значит, что он выше клуба», — цитирует Гальтье для RMC Sport.