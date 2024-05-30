Дешам: «Будущее Мбаппе никак не зависит от меня»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Будущее Мбаппе от меня никак не зависит. Он сам примет решение, когда все сделать официально», — цитирует Дешама AS.

Мбаппе с 2017 года выступает за «ПСЖ». 10 мая он объявил, что уйдет из французского клуба на правах свободного агента по окончании сезона-2023/24. Как сообщают СМИ, 25-летнего француза намерен подписать «Реал».