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Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3-4 июня

Алина Савинова
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«Реал» планирует объявить о трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 3-4 июня, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своих соцсетях.

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб хочет представить игрока до начала чемпионата Европы-2024, который стартует 14 июня. На данный момент «Реал» сосредоточен на финале Лиги чемпионов, запланированном на 1 июня.

10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ». О том, где он продолжит карьеру, пока неизвестно, однако в СМИ пишут, что форвард станет игроком «Реала».

Французский футболист выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний Мбаппе провел 48 матчей за парижан, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 38 26 7 5 79-44 85
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 38 13 10 15 40-45 49
10
 Алавес 38 12 10 16 36-46 46
11
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Сельта 38 10 11 17 46-57 41
14
 Севилья 38 10 11 17 48-54 41
15
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
16
 Лас-Пальмас 38 10 10 18 33-47 40
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
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25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
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Альмерия – Кадис
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25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
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Реал – Бетис
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Хетафе – Мальорка
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Вильярреал

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Вильярреал

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 23 2 5
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Реал

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