Источник: «Реал» объявит о переходе Мбаппе 3-4 июня

«Реал» планирует объявить о трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе 3-4 июня, сообщает журналист Фабрис Хоукинс в своих соцсетях.

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб хочет представить игрока до начала чемпионата Европы-2024, который стартует 14 июня. На данный момент «Реал» сосредоточен на финале Лиги чемпионов, запланированном на 1 июня.

10 мая Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ». О том, где он продолжит карьеру, пока неизвестно, однако в СМИ пишут, что форвард станет игроком «Реала».

Французский футболист выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне 25-летний Мбаппе провел 48 матчей за парижан, в которых забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.