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Сегодня, 03:36

«Арсенал», «Атлетико» и «ПСЖ» претендуют на полузащитника «Монако» Фофана

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Арсенал» интересуется полузащитником «Монако» Юссуфом Фофана, сообщает L'Equipe.

Также на 25-летнего француза, чей контракт с нынешним клубом действует до конца сезона-2024/25, претендуют «ПСЖ» и «Атлетико».

Фофана выступает за «Монако» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за монегасков во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

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