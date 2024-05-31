Гол Кузяева вошел в число номинантов на лучший гол сезона в чемпионате Франции

Пресс-служба лиги 1 запустила среди болельщиков голосование по определению лучшего гола сезона-2023/24.

В число претендентов вошел мяч, забитый российским полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым. 30-летний россиянин отличился на 52-й минуте матча 2-го тура лиги 1 с «Брестом» (1:2), сравняв счет.

Также в голосование включены голы, которые забили Мохамед Мостафа («Нант»), Ламин Камара («Метц»), Кан Ин Ли («ПСЖ»), Камори Думбия («Реймс»), Андре Айю («Гавр»), Эдон Жегрова («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Тежи Саванье («Монпелье»).

Голосование проходит на специальном сайте лиги 1.