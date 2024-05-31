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Сегодня, 01:54

Гол Кузяева вошел в число номинантов на лучший гол сезона в чемпионате Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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Далер Кузяев празднует забитый гол с одноклубниками.
Фото AFP

Пресс-служба лиги 1 запустила среди болельщиков голосование по определению лучшего гола сезона-2023/24.

В число претендентов вошел мяч, забитый российским полузащитником «Гавра» Далером Кузяевым. 30-летний россиянин отличился на 52-й минуте матча 2-го тура лиги 1 с «Брестом» (1:2), сравняв счет.

Также в голосование включены голы, которые забили Мохамед Мостафа («Нант»), Ламин Камара («Метц»), Кан Ин Ли («ПСЖ»), Камори Думбия («Реймс»), Андре Айю («Гавр»), Эдон Жегрова («Лилль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Тежи Саванье («Монпелье»).

Голосование проходит на специальном сайте лиги 1.

Андре Айю
Далер Кузяев
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Гавр
ФК Лилль
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Неделя

«Сент-Этьен» обыграл «Метц» в первом стыковом матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

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Клермон Фут

 24 2 4
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Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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