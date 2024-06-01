Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:37

Президент «ПСЖ»: «Мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе. Сейчас для нас наступила новая эра»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи поблагодарил Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара за их вклад в успехи команды.

Мбаппе покидает парижский клуб по окончании сезона-2023/24. Как сообщали СМИ, 25-летний француз подпишет контракт с «Реалом» до конца 2029 года. Месси и Неймар ушли из «ПСЖ» в 2023 году.

«Для нас наступила новая эра, мы очень благодарны Месси, Неймару и Мбаппе за все, что они предложили клубу. Мы провели отличный сезон, только два выездных матча в конце помешали нам. Сезон оказался лучше, чем ожидалось, и «ПСЖ» сосредоточен на команде, на том, чтобы у нас была отличная команда с отличным тренером», — приводит Marca слова Аль-Хелайфи.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Также парижане дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили «Боруссии» (0:1, 0:1).

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2024/06/01/665b0502ca474185058b45b4.html
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Игры дружбы могут быть перенесены на 2025 год
Песков — о Заворотнюк: «Она была мужественным человеком и останется в нашей памяти»
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
РФС объявил, сколько «Зенит» тратит на зарплаты игрокам, Семак раскритиковал Кубок России и раскрыл, за кого болеет в Европе. Что происходит в «Зените»
Россиянам напомнили о сроках действия заграничного паспорта
«Укргидроэнерго» сообщило о поражении двух ГЭС на Украине
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сычев посоветовал Сафонову учить французский язык для адаптации в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости