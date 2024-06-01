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Сегодня, 13:11

Сафонов приехал в Новогорск из Парижа

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной России Матвей Сафонов прибыл в расположение национальной команды в Новогорске. Футболист прилетел из Парижа.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина появилась в мае. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро,

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя шесть дней команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо». Матч пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Матвей Сафонов
Сборная России по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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