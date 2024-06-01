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Марсьяль может продолжить карьеру в «Лионе», «Марселе» или «Бешикташе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Лион» и «Марсель» интересуются нападающим «Манчестер Юнатед» Антони Марсьялем, сообщает Sky Sports.

По данным источника, оба клуба хотят подписать 28-летнего француза, который станет свободным агентом этим летом. Также на футболиста претендует «Бешикташ».

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2015 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за команду во всех турнирах.

27 мая форвард объявил, что покинет клуб по окончании срока контракта, который действует до конца июня 2024 года.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Лион
ФК Марсель
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