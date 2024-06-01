Фофана: «Не зациклен на переходе в «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Юссуф Фофана рассказал, что не думает о переходе в «ПСЖ», как о желаемой цели.

«ПСЖ» – это большой французский клуб, который уже является топом в Европе, даже если у них нет желаемого трофея Лиги чемпионов. Вижу ли я себя там? Не обязательно, я не зациклен на этом. Если вариант будет, то почему бы и нет, но если этого трансфера не случится, мне не будут сниться кошмары по этому поводу», – цитирует Foot Mercato Фофана.

Ранее появилась информация, что «Арсенал», «Атлетико» и «ПСЖ» интересуются 25-летним французом.