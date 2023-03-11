Нападающий Дэвид побил рекорд Азара и стал лучшим бомбардиром «Лилля» в XXI веке

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в XXI веке.

В матче 27-го тура чемпионата Франции против «Лиона» (3:3) 23-летний канадец сделал хет-трик. Теперь на его счету 53 гола в 125 матчах за «Лилль».

Предыдущее достижение принадлежало вингеру Эдену Азару, который сейчас выступает за «Реал». Футболист забил 50 голов в 194 матчах «Лилля».

Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. Срок его контракта рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.