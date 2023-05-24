Стали известны условия, на которых «Реал» готов подписать Мбаппе

Стали известны условия, при которых «Реал» будет готов пойти на трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации издания L'Equipe, в мадридском клубе хотят, чтобы француз пошел на снижение зарплаты и был готов выступать не на левом фланге атаки, где играет Винисиус Жуниор.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что француз не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 40 голов и сделал 9 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.