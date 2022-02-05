«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Антони, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на De Telegraaf 5 февраля.

По информации источника, амстердамский клуб готов продать 21-летнего бразильца за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антони забил девять мячей и отдал семь результативных передач в 22 матчах за «Аякс». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.