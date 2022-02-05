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Сегодня, 17:31

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Антони

«ПСЖ» интересуется нападающим «Аякса» Антони
Карен Саркисян
Корреспондент

«ПСЖ» проявляет интерес к нападающему «Аякса» Антони, сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на De Telegraaf 5 февраля.

По информации источника, амстердамский клуб готов продать 21-летнего бразильца за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Антони забил девять мячей и отдал семь результативных передач в 22 матчах за «Аякс». Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
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П1

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16%

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Бавария
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 23 12 7 4 36-20 43
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Лион 22 9 8 5 31-28 35
6
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
7
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
8
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
9
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
10
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 23 7 8 8 30-34 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Марсель – Анже
 5 : 2
5.02 19:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
5.02 23:00
Монако – Лион
 - : -
6.02 15:00
Лорьян – Ланс
 - : -
6.02 17:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
6.02 17:00
Реймс – Бордо
 - : -
6.02 17:00
Страсбур – Нант
 - : -
6.02 17:00
Труа – Метц
 - : -
6.02 19:00
Ренн – Брест
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