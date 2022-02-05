Рамос, Неймар и Икарди пропустят матч «ПСЖ» с «Лиллем» из-за травм

Несколько футболистов «ПСЖ» пропустят матч 23-го тура чемпионата против «Лилля» из-за проблем со здоровьем, сообщает пресс-служба клуба.

По-прежнему не восстановились от травм нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос.

Бразилец еще два дня поработает в тренажерном зале, после чего сможет частично тренироваться в общей группе. Возвращение испанца к полноценным тренировкам ожидается в середине следующей недели.

Также из-за различных повреждений не сыграют нападающий Мауро Икарди, хавбек Джорджиньо Вайналдум и вратарь Кейлор Навас.

«ПСЖ» проведет матч с «Лиллем» в воскресенье, 6 февраля. Начало встречи — в 22.45 по московскому времени.