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Сегодня, 14:12

Сумма выкупа «ПСЖ» полузащитника ПСВ Симонса составляет 6 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, сколько «ПСЖ» придется заплатить за полузащитника ПСВ Хави Симонса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, для парижского клуба сумма выкупа составляет всего 6 миллионов евро. Это опция может быть активирована только в июле, с 1 по 31 число. Окончательное решение остается только за 20-летним игроком. Он ждет ответа от «ПСЖ».

Ранее полузащитник ПСВ заявил, что знает, что «ПСЖ» хочет вернуть его. Однако Симонса смущает, что у команды еще нет тренера.

Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2022/23 Симонс провел за команду 48 матчей, забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
ФК ПСВ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 27 4 7 89-40 85
2
 Ланс 38 25 9 4 68-29 84
3
 Марсель 38 22 7 9 67-40 73
4
 Ренн 38 21 5 12 69-39 68
5
 Лилль 38 19 10 9 65-44 67
6
 Монако 38 19 8 11 70-58 65
7
 Лион 38 18 8 12 65-47 62
8
 Клермон Фут 38 17 8 13 45-49 59
9
 Ницца 38 15 13 10 48-37 58
10
 Лорьян 38 15 10 13 52-53 55
11
 Реймс 38 12 15 11 45-45 51
12
 Монпелье 38 15 5 18 65-62 50
13
 Тулуза 38 13 9 16 51-57 48
14
 Брест 38 11 11 16 44-54 44
15
 Страсбур 38 9 13 16 51-59 40
16
 Нант 38 7 15 16 37-55 36
17
 Осер 38 8 11 19 35-63 35
18
 Аяччо 38 7 5 26 23-74 26
19
 Труа 38 4 12 22 45-81 24
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 Анже 38 4 6 28 33-81 18
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3.06 22:00
Аяччо – Марсель
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Брест – Ренн
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Лорьян – Страсбур
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Монако – Тулуза
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