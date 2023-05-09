«Нант» объявил об уходе главного тренера команды Комбуаре

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре расторг контракт с командой, сообщает официальный сайт французского клуба.

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Вместо Комбуаре команду возглавит Пьер Аристуи, который ранее работал в молодежной команде «Нанта». Перед 43-летним специалистом поставлена задача сохранить команде место в лиге 1.

После 34 туров «Нант» с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.