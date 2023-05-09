«Нант» объявил об уходе главного тренера команды Комбуаре
Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре расторг контракт с командой, сообщает официальный сайт французского клуба.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Вместо Комбуаре команду возглавит Пьер Аристуи, который ранее работал в молодежной команде «Нанта». Перед 43-летним специалистом поставлена задача сохранить команде место в лиге 1.
После 34 туров «Нант» с 32 очками занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|25
|3
|6
|79-35
|78
|
2
|Ланс
|34
|21
|9
|4
|57-26
|72
|
3
|Марсель
|34
|21
|7
|6
|62-34
|70
|
4
|Монако
|34
|19
|7
|8
|68-51
|64
|
5
|Лилль
|34
|17
|8
|9
|60-41
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|5
|12
|56-38
|56
|
7
|Лион
|34
|16
|8
|10
|57-41
|56
|
8
|Ницца
|34
|13
|12
|9
|42-32
|51
|
9
|Клермон Фут
|34
|14
|8
|12
|37-44
|50
|
10
|Лорьян
|34
|14
|9
|11
|48-46
|51
|
11
|Реймс
|34
|12
|14
|8
|41-35
|50
|
12
|Монпелье
|34
|13
|4
|17
|56-57
|43
|
13
|Тулуза
|34
|12
|6
|16
|48-55
|42
|
14
|Брест
|34
|8
|11
|15
|38-50
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|32-56
|34
|
16
|Страсбур
|34
|8
|11
|15
|46-55
|35
|
17
|Нант
|34
|6
|14
|14
|35-50
|32
|
18
|Аяччо
|34
|6
|5
|23
|22-61
|23
|
19
|Труа
|34
|4
|10
|20
|42-73
|22
|
20
|Анже
|34
|3
|5
|26
|28-74
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Ланс – Реймс
|- : -
|13.05
|18:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|13.05
|22:00
|
ПСЖ – Аяччо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Клермон Фут – Лион
|- : -
|14.05
|16:00
|
Брест – Осер
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монпелье – Лорьян
|- : -
|14.05
|16:00
|
Ренн – Труа
|- : -
|14.05
|16:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|14.05
|18:05
|
Монако – Лилль
|- : -
|14.05
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|21
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|15
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|27
|3
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|26
|2
|5
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|28
|2
|2
Новости