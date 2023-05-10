Блан останется тренером «Лиона» в следующем сезоне

Американский бизнесмен Джон Текстор, чья компания Eagle Football Holdings в декабре 2022 года приобрела более 75 процентов акций «Лиона», сообщил, что главный тренер команды Лоран Блан сохранит свой пост.

«Мы сохраним и поддержим Лорана Блана. Я думаю, что наш тренер заслуживает много ресурсов и нашей поддержки этим летом. Этот клуб хорошо поработал на протяжении последних 15 игр, мы должны продолжать прибавлять», — цитирует L'Equipe Текстора.

После 34 туров «Лион» занимает 7-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 56 очков.