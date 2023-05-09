«Арсенал» и «Ньюкасл» интересуются 20-летним форвардом «Монпелье», сделавшим покер в ворота «Лиона»

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает FootMercato.

По информации источника, «Монпелье» запрашивает за 20-летнего форварда около 40 миллионов евро. В нем заинтересованы «Арсенал», «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия», «Монако», «Лейпциг» и «Айнтрахт».

Ранее Ваи сделал покер в ворота «Лиона» (4:5) в матче 34-го тура французской лиги 1. Всего в текущем сезоне он провел 30 матчей, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач.