«Нант» нанес «Ницце» первое поражение в сезоне
«Нант» переиграл «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0. Для «орлят» это первое поражение в сезоне.
Единственный гол на 25-й минуте встречи забил полузащитник Флориан Молле.
«Нант» набрал 18 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на второй строчке — 29 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|14
|8
|5
|1
|14-5
|29
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|17-11
|23
|
5
|Реймс
|14
|7
|2
|5
|20-19
|23
|
6
|Ланс
|14
|6
|4
|4
|19-15
|22
|
7
|Брест
|12
|5
|3
|4
|14-14
|18
|
8
|Нант
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|
9
|Гавр
|13
|3
|7
|3
|12-13
|16
|
10
|Метц
|13
|4
|4
|5
|15-20
|16
|
11
|Ренн
|13
|3
|6
|4
|19-17
|15
|
12
|Монпелье
|13
|3
|5
|5
|17-18
|14
|
13
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
14
|Страсбур
|13
|3
|4
|6
|11-18
|13
|
15
|Тулуза
|13
|2
|6
|5
|13-17
|12
|
16
|Лорьян
|13
|2
|5
|6
|17-24
|11
|
17
|Клермон Фут
|13
|2
|4
|7
|9-18
|10
|
18
|Лион
|13
|1
|4
|8
|11-24
|7
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|23:00
|
Реймс – Страсбур
|2 : 1
|2.12
|19:00
|
Ланс – Лион
|3 : 2
|2.12
|23:00
|
Нант – Ницца
|1 : 0
|3.12
|15:00
|
Гавр – ПСЖ
|- : -
|3.12
|17:00
|
Брест – Клермон Фут
|- : -
|3.12
|17:00
|
Монако – Монпелье
|- : -
|3.12
|17:00
|
Тулуза – Лорьян
|- : -
|3.12
|19:05
|
Лилль – Метц
|- : -
|3.12
|22:45
|
Марсель – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Головин
Монако
|5
|П
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|11
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
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