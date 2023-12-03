«Нант» нанес «Ницце» первое поражение в сезоне

«Нант» переиграл «Ниццу» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 1:0. Для «орлят» это первое поражение в сезоне.

Единственный гол на 25-й минуте встречи забил полузащитник Флориан Молле.

«Нант» набрал 18 очков и поднялся на 8-е место в турнирной таблице. «Ницца» идет на второй строчке — 29 очков.