«Лион» проиграл «Лансу» в первом матче после увольнения Гроссо

«Лион» на выезде проиграл «Лансу» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:3.

Победу хозяевам принесли дубль Пшемыслава Франковски (52-я (пен.) и 74-я минуты) и гол Весли Саида (26-я).

За гостей дублем отметился Джейк О'Брайен. Ирландский защитник забил на 15-й и 72-й минутах.

«Лион» провел первый матч после увольнения главного тренера Фабио Гроссо. С 7 очками команда замыкает таблицу лиги 1. «Ланс» (22 очка) идет шестым в чемпионате Франции.