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«Лион» проиграл «Лансу» в первом матче после увольнения Гроссо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ланс» — «Лион».
Фото Reuters

«Лион» на выезде проиграл «Лансу» в матче 14-го тура французской лиги 1 — 2:3.

Победу хозяевам принесли дубль Пшемыслава Франковски (52-я (пен.) и 74-я минуты) и гол Весли Саида (26-я).

За гостей дублем отметился Джейк О'Брайен. Ирландский защитник забил на 15-й и 72-й минутах.

«Лион» провел первый матч после увольнения главного тренера Фабио Гроссо. С 7 очками команда замыкает таблицу лиги 1. «Ланс» (22 очка) идет шестым в чемпионате Франции.

Франция. Лига 1. 14-й тур
02 дек, 19:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
3:2
Лион

Источник: Таблица лиги 1
Фабио Гроссо
Футбол
ФК Ланс
ФК Лион
1
0
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Во Франции назвали причины, почему Головину сложно будет перейти из «Монако» в топ-клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Монпелье 13 3 5 5 17-18 14
13
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
14
 Страсбур 13 3 4 6 11-18 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 13 2 4 7 9-18 10
18
 Лион 13 1 4 8 11-24 7
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34 тур
1.12 23:00
Реймс – Страсбур
 2 : 1
2.12 19:00
Ланс – Лион
 3 : 2
2.12 23:00
Нант – Ницца
 - : -
3.12 15:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
3.12 17:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
3.12 17:00
Монако – Монпелье
 - : -
3.12 17:00
Тулуза – Лорьян
 - : -
3.12 19:05
Лилль – Метц
 - : -
3.12 22:45
Марсель – Ренн
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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Акор Жером Адамс

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Монпелье

 7
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Кайю Энрике

Монако

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Ашраф Хакими

ПСЖ

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Алиду Сейду

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 11 1 4
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