3 декабря «Гавр» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции по футболу сыграет против «ПСЖ». Встреча пройдет на арене «Стад Осеан» в городе Гавр. Начало — в 15.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Гавр» — «ПСЖ» бесплатно и в прямом эфире можно будет в социальной сети «ВКонтакте». «СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий встречи «Гавр» — «ПСЖ».

«Гавр» с 16 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» с 30 баллами располагается на первом месте.

За «Гавр» выступает полузащитник сборной России Далер Кузяев. В текущем сезоне 30-летний футболист провел 13 игр за французский клуб и забил два гола.

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