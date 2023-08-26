«Нант» — «Монако»: за фол на Головине не назначен пенальти

На 13-й минуте матча 3-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монако» (3:3) при счете 1:0 в пользу хозяев поля их защитник в своей штрафной площади завалил руками полузащитника монегасков Александра Головина. В тот момент россиянин собирался пробить по воротам — из-за фола он едва коснулся мяча.

Арбитр Жереми Пиньяр ошибочно не квалифицировал действия игрока «Нанта» как нарушение правил и не наказал его 11-метровым ударом. Видеоассистенты в действия судьи не вмешались. Через две минуты хозяева забили второй гол.

«Монако» набрал 7 очков и продолжает лидировать в лиге 1. «Нант» с 1 баллом идет на 15-й строчке в турнирной таблице.