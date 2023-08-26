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Судейство

Сегодня, 01:43

«Нант» — «Монако»: за фол на Головине не назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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25 августа. Нант — Монако. Фол на Александре Головине.
Фото AFP

На 13-й минуте матча 3-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Монако» (3:3) при счете 1:0 в пользу хозяев поля их защитник в своей штрафной площади завалил руками полузащитника монегасков Александра Головина. В тот момент россиянин собирался пробить по воротам — из-за фола он едва коснулся мяча.

Арбитр Жереми Пиньяр ошибочно не квалифицировал действия игрока «Нанта» как нарушение правил и не наказал его 11-метровым ударом. Видеоассистенты в действия судьи не вмешались. Через две минуты хозяева забили второй гол.

«Монако» набрал 7 очков и продолжает лидировать в лиге 1. «Нант» с 1 баллом идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

25&nbsp;августа. Нант&nbsp;&mdash; Монако. Головин прибавляет, но пока он в тени Минамино. «Монако» вытащил безумный матч!
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Нант
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Неделя

«Монако» ушел от поражения в матче «Нантом», уступая 1:3 во втором тайме. Головин отыграл весь матч
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
2
 Брест 2 2 0 0 5-3 6
3
 Ренн 2 1 1 0 6-2 4
4
 Тулуза 2 1 1 0 3-2 4
5
 Марсель 2 1 1 0 4-3 4
6
 Монпелье 2 1 1 0 6-3 4
7
 Лилль 2 1 1 0 3-1 4
8
 Страсбур 2 1 0 1 2-4 3
9
 Реймс 2 1 0 1 3-2 3
10
 Лорьян 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ницца 2 0 2 0 2-2 2
12
 ПСЖ 2 0 2 0 1-1 2
13
 Гавр 2 0 1 1 3-4 1
14
 Метц 2 0 1 1 3-7 1
15
 Ланс 2 0 1 1 3-4 1
16
 Нант 3 0 1 2 4-7 1
17
 Клермон Фут 2 0 0 2 2-6 0
18
 Лион 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.08 22:00
Нант – Монако
 3 : 3
26.08 20:00
Марсель – Брест
 - : -
26.08 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
27.08 14:00
Ренн – Гавр
 - : -
27.08 16:00
Клермон Фут – Метц
 - : -
27.08 16:00
Монпелье – Реймс
 - : -
27.08 16:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
27.08 18:05
Лорьян – Лилль
 - : -
27.08 21:45
Ницца – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 3
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 3
П
Йоанн Сальмье

Йоанн Сальмье

Гавр

 2
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 2
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 2 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 2 1 0
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