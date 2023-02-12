«Нант» переиграл «Лорьян»

«Нант» переиграл «Лорьян» с минимальным счетом в матче 23-го тура чемпионата Франции — 1:0.

«Нант» выиграл второй матч подряд и набрал 28 очков, закрепившись на 13-м месте.

«Лорьян» одержал только одну победу в последних шести матчах и остается на 8-й строчке (36 очков).