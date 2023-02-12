Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:58

«Нант» переиграл «Лорьян»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Нант» переиграл «Лорьян» с минимальным счетом в матче 23-го тура чемпионата Франции — 1:0.

«Нант» выиграл второй матч подряд и набрал 28 очков, закрепившись на 13-м месте.

«Лорьян» одержал только одну победу в последних шести матчах и остается на 8-й строчке (36 очков).

Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 19:05. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:0
Лорьян

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
ФК Лорьян
ФК Нант
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Царское выступление Головина против «ПСЖ». Забил гол и затмил на поле Неймара
Более 250 тыс. человек призвали Шольца к мирным переговорам по Украине
В Кремле отреагировали на возможный ввод санкций Сербией
В Bloomberg узнали сумму ущерба экономике Турции от землетрясений
Лавров указал на признание чиновников США в причастности к взрывам на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лилль» переиграл «Страсбур»

Чемпионат Франции: «Монако» обыграл «ПСЖ», «Марсель» победил «Клермон» и другие матчи 23-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 23 10 6 7 35-35 36
9
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 23 6 10 7 24-26 28
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 1 : 1
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 2 : 0
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 3 : 0
12.02 17:00
Реймс – Труа
 4 : 0
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 1 : 0
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости