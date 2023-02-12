«Лилль» переиграл «Страсбур»
«Лилль» переиграл «Страсбур» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Страсбур» потерпел три поражения в последних четырех матчах и остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (18 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
5
|Лилль
|23
|12
|5
|6
|40-27
|41
|
6
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
9
|Реймс
|23
|7
|12
|4
|30-26
|33
|
10
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|
11
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
12
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|23
|7
|2
|14
|34-45
|23
|
15
|Брест
|23
|4
|8
|11
|24-38
|20
|
16
|Труа
|23
|4
|7
|12
|33-52
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|23
|3
|9
|11
|27-41
|18
|
19
|Осер
|23
|3
|6
|14
|19-47
|15
|
20
|Анже
|23
|2
|4
|17
|19-48
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 1
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|0 : 2
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|3 : 1
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|1 : 1
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|2 : 0
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|3 : 0
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|4 : 0
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|14
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|17
|1
|2
Новости