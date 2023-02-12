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Сегодня, 18:50

«Лилль» переиграл «Страсбур»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лилль» переиграл «Страсбур» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Страсбур» потерпел три поражения в последних четырех матчах и остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (18 очков).

Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:0
Страсбур
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:1
Осер
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
3:0
Брест
Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
4:0
Труа

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
ФК Лилль
ФК Страсбур
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Лилль 23 12 5 6 40-27 41
6
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Реймс 23 7 12 4 30-26 33
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
12
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 23 7 2 14 34-45 23
15
 Брест 23 4 8 11 24-38 20
16
 Труа 23 4 7 12 33-52 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 23 3 9 11 27-41 18
19
 Осер 23 3 6 14 19-47 15
20
 Анже 23 2 4 17 19-48 10
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 1 : 1
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 2 : 0
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 3 : 0
12.02 17:00
Реймс – Труа
 4 : 0
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 14
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 14
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 17 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 17 1 2
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