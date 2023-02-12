«Лилль» переиграл «Страсбур»

«Лилль» переиграл «Страсбур» со счетом 2:0 в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице. «Страсбур» потерпел три поражения в последних четырех матчах и остается в зоне вылета, занимая 17-ю строчку (18 очков).