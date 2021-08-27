Гол Дембеле принес «Лиону» победу над «Нантом»
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«Лион» на выезде обыграл «Нант» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 35-й минуте забил Мусса Дембеле. С 78-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля был удален Дамьен да Силва.
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«Лион» набрал пять очков и идет шестым в турнирной таблице. У «Нанта» четыре очка и десятая позиция.
4-й тур
«Нант» — "Лион" - 0:1 (0:1)
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Гол: Дембеле, 35.
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"Нант": Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 81), Аппиа (Коршья, 40), Паллуа, Кастеллетто, Жиротто (Мутуссами, 69), Блас, Чиривелья, Саймон, Коко (Коло Муани, 82), Букари (Перейра де Са, 70).
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"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Да Силва, Эмерсон, Диоманде, Ауар, Какере (Тиагу Мендес, 46), Лукас Пакета, Гимарайнс, Дембеле (Денайер, 82), Токо-Экамби (Слимани, 74).
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Предупреждения: Фабиу да Силва, 7. Да Силва, 43.
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Удаление: Да Силва, 78.
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Судья: Бризар.
27 августа. Нант. Стадион "Божуар - Луи Фонтено".
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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