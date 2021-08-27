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Гол Дембеле принес «Лиону» победу над «Нантом»

27 августа 2021, 23:54
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  • «Лион» на выезде обыграл «Нант» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

    Единственный мяч на 35-й минуте забил Мусса Дембеле. С 78-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля был удален Дамьен да Силва.

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  • «Лион» набрал пять очков и идет шестым в турнирной таблице. У «Нанта» четыре очка и десятая позиция.

     

    Чемпионат Франции. Лига 1

    4-й тур

    «Нант» — "Лион" - 0:1 (0:1)

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  • Гол: Дембеле, 35.

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  • "Нант": Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 81), Аппиа (Коршья, 40), Паллуа, Кастеллетто, Жиротто (Мутуссами, 69), Блас, Чиривелья, Саймон, Коко (Коло Муани, 82), Букари (Перейра де Са, 70).

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  • "Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Да Силва, Эмерсон, Диоманде, Ауар, Какере (Тиагу Мендес, 46), Лукас Пакета, Гимарайнс, Дембеле (Денайер, 82), Токо-Экамби (Слимани, 74).

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  • Предупреждения: Фабиу да Силва, 7. Да Силва, 43.

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  • Удаление: Да Силва, 78.

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  • Судья: Бризар.

    27 августа. Нант. Стадион "Божуар - Луи Фонтено".

  • Нант - Лион

     

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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