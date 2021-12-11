«Нант» вырвал победу у «Ланса»
«Нант» обыграл «Ланс» в первом матче 18-го тура чемпионата Франции. В первом тайме кроваво-золотые забили два мяча. После перерыва Рандаль Коло-Муани оформил дубль и сравнял счет. В самой концовке встречи Мозес Саймон принес «канарейкам» победу.
«Нант» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ланс» остался на 4-й строчке.
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