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«Нант» вырвал победу у «Ланса»

00:52
10 декабря. «Нант» — «Ланс» — 3:2. Фото Twitter
10 декабря. «Нант» — «Ланс» — 3:2. Фото Twitter
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«Нант» обыграл «Ланс» в первом матче 18-го тура чемпионата Франции. В первом тайме кроваво-золотые забили два мяча. После перерыва Рандаль Коло-Муани оформил дубль и сравнял счет. В самой концовке встречи Мозес Саймон принес «канарейкам» победу.

«Нант» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ланс» остался на 4-й строчке.

Франция. Лига 1. 18-й тур
10 дек, 23:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
3:2
Ланс
Голы
Да Кошта, 7 (0:1), Калимуэндо, 15 (0:2), Коло Муани, 49 (1:2), Коло Муани, 57 (2:2), Саймон, 90 (3:2)
Нант
Лафон Фабиу да Силва Жиротто Паллуа Кастеллетто Чиривелья Сиприен (Мутуссами, 70 ) Блас Жеббель (Саймон, 70 ) Коло Муани (Аппиа, 90+3 ) Мерлен (Коко, 90+3 )
Ланс
Лека (Фариньес, 46) Дансо Медина Айдара (Боли, 90+2) Гради Фофана Каюзак Да Кошта (Жан, 74) Сотока (Варан, 90+2) Калимуэндо (Ганаго, 75) Франковски
Предупреждения
Жиротто 31, Блас 60, Чиривелья 76  -  Айдара 46, Гради 60, Медина 61
Судьи
Фраппар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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