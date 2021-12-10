Мбаппе рассказал, что думает о чемпионате Франции
Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что думает об уровне лиги 1.
«Сложный и силовой чемпионат. Тут невероятная интенсивность, футболисты готовы к контактам, бьют по ногам, это сложно. В лиге 1 в этом году больше красивого футбола, приятнее, чем в прошлые годы», — цитирует Мбаппе официальный сайт парижан.
После 17 туров чемпионата Франции «ПСЖ» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 42 балла, вторым идет «Ренн» с 31 очком в активе. «Марсель» (29) занимает 3-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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