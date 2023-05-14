Начало матча между «Тулузой» и «Нантом» отложено на полтора часа из-за подозрительного пакета на стадионе

Начало матча чемпионата Франции между «Тулузой» и «Нантом» отложили на полтора часа, так как на стадионе обнаружен подозрительный пакет, сообщает пресс?служба «канареек».

Игра в Тулузе должна была начаться 16:00 мск.

«По данным источника, доступ на стадион Тефесе на данный момент невозможен. В настоящее время проводится операция по обеспечению безопасности», — говорится в заявлении «Нанта».

«Тулуза» с 42 очками занимает 13?е место в турнирной таблице лиги 1, «Нант» (32) идет 17?м.