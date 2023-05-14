La Depeche: четыре футболиста «Тулузы» отказались выходить на матч из-за акции в поддержку секс-меньшинств

Четыре игрока «Тулузы» отказались выходить на матч 35-го тура чемпионата Франции с «Нантом» из-за акции в поддержку секс-меньшинств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание La Depeche.

Акция против гомофобии проходит в эти выходные в двух высших дивизионах чемпионата Франции. Игроки должны провести матчи в футболках с радужной символикой.

На поле отказались выходить марокканский нападающий Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра, алжирский хавбек Фарес Шаиби, защитник из Кабо-Верде Логан Кошта и нидерландский нападающий боснийского происхождения Саид Хамулич. Сообщается, что футболисты заранее оповестили руководство клуба, что не будут поддерживать эту акцию по личным убеждениям.

Матч «Тулуза» — «Нант» пройдет сегодня, 14 мая. Игра должна была начаться 16:00 мск, но была отложена на полтора часа из-за подозрительного пакета на стадионе.

Ранее стало известно, что футболист «Генгама» Донасьен Гомис не поддержал данную акцию и не участвовал в матче 35-го тура второго дивизиона чемпионата Франции с «Сошо» (1:0).