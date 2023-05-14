«Лион» проиграл «Клермону» в матче лиги 1

«Клермон» на своем поле обыграл «Лион» в матче 35-го тура чемпионата Франции — 2:1.

В составе победителей дублем отметился нападающий Грежон Кьей. Форвард отличился на 25-й и 65-й минутах. За гостей единственный мяч забил нападающий Александр Ляказетт на 22-й минуте. На 90+6-й минуте Ляказетт не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Клермон» занимает 8-е место в турнирной таблице лиги 1, набрав 53 очка. «Лион» идет седьмым — 56 очков.