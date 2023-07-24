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Сегодня, 23:28

«Барселона» не рассматривает вариант с приобретением Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Руководство «Барселоны» не рассматривает вариант с покупкой форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, боссы каталонской команды считают, что звездный француз может испортить атмосферу в команде.

Ранее издание CBS сообщило, что «Аль-Хиляль» предложит Мбаппе 700 миллионов евро за сезон и бесплатный уход в «Реал» через год.

По информации Sky Sports, «ПСЖ» принял предложение «Аль-Хиляля». Позднее стало известно, что Мбаппе откажется от предложения саудовской команды.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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