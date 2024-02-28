Мусаев поделился мнением об игре Головина

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Все, что вы сейчас видите в «Монако», Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против «Баварии», «Манчестер Сити». Саша их возил. Топ-игрок. Ни в одном клубе мира не затеряется. Хотелось бы, конечно, повторить его путь, хотя бы попробовать. Игра в топ-лигах — мечта любого футболиста», — цитирует Мусаева Sport24.

В текущем сезоне Головин принял участие в 22-х матчах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.