Мусаев поделился мнением об игре Головина
Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Все, что вы сейчас видите в «Монако», Саша вытворял в дубле. В Юношеской лиге УЕФА ЦСКА играл против «Баварии», «Манчестер Сити». Саша их возил. Топ-игрок. Ни в одном клубе мира не затеряется. Хотелось бы, конечно, повторить его путь, хотя бы попробовать. Игра в топ-лигах — мечта любого футболиста», — цитирует Мусаева Sport24.
В текущем сезоне Головин принял участие в 22-х матчах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|16
|7
|1
|54-19
|55
|
2
|Брест
|24
|13
|7
|4
|35-18
|46
|
3
|Монако
|24
|12
|6
|6
|44-34
|42
|
4
|Лилль
|24
|11
|8
|5
|34-20
|41
|
5
|Ницца
|25
|11
|7
|7
|24-19
|40
|
6
|Ланс
|24
|11
|6
|7
|33-24
|39
|
7
|Марсель
|24
|9
|9
|6
|38-26
|36
|
8
|Ренн
|24
|9
|8
|7
|36-29
|35
|
9
|Реймс
|24
|10
|4
|10
|30-32
|34
|
10
|Тулуза
|24
|7
|8
|9
|27-32
|29
|
11
|Лион
|24
|8
|4
|12
|25-38
|28
|
12
|Монпелье
|25
|6
|9
|10
|29-34
|27
|
13
|Страсбур
|24
|6
|8
|10
|25-37
|26
|
14
|Лорьян
|24
|6
|7
|11
|33-45
|25
|
15
|Нант
|24
|7
|4
|13
|23-36
|25
|
16
|Гавр
|24
|5
|9
|10
|24-31
|24
|
17
|Метц
|24
|5
|5
|14
|21-37
|20
|
18
|Клермон Фут
|24
|3
|8
|13
|17-41
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|1 : 2
|9.03
|19:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|9.03
|23:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|10.03
|15:00
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|10.03
|17:00
|
Гавр – Тулуза
|- : -
|10.03
|17:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|10.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|10.03
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|10.03
|22:45
|
Марсель – Нант
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
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