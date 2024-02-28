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28 февраля, 11:30

Голкипер «ПСЖ» Рико вернется к тренировкам после прошлогоднего кровоизлияния в мозг

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико в ближайшее время вернется к тренировкам с командой, сообщает The Athletic.

По информации источника, возвращение 30-летнего испанца к тренировкам ожидается в ближайшие несколько дней.

Рико в мае 2023 года упал с лошади и получил серьезную травму головы — у него случилось кровоизлияние в мозг. Футболиста ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа его выписали из больницы.

Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2019 года. С того момента он провел за основную команду парижан 24 матча, пропустил 16 мячей и 14 раз отыграл на ноль.

Серхио Рико
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
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8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

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Марсель

 7
Мозес Саймон

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Максимилиано Кофрие

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Самюэль Грансир

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