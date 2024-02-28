Голкипер «ПСЖ» Рико вернется к тренировкам после прошлогоднего кровоизлияния в мозг

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико в ближайшее время вернется к тренировкам с командой, сообщает The Athletic.

По информации источника, возвращение 30-летнего испанца к тренировкам ожидается в ближайшие несколько дней.

Рико в мае 2023 года упал с лошади и получил серьезную травму головы — у него случилось кровоизлияние в мозг. Футболиста ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа его выписали из больницы.

Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2019 года. С того момента он провел за основную команду парижан 24 матча, пропустил 16 мячей и 14 раз отыграл на ноль.