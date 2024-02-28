«Лион» по пенальти обыграл «Страсбур» в Кубке Франции

«Лион» выиграл у «Страсбура» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Встреча прошла на стадионе «Парк ОЛ» в Лионе.

В основное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались «ткачи», — 4:3.

Соперник «Лиона» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки.