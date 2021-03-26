Икарди: «Для меня было честью, что «ПСЖ» заключил со мной четырехлетний контракт»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал свое выступление за французский клуб.

«Я был очень счастлив, что клуб решил воспользоваться моим предложением и заключил со мной четырехлетний контракт. Для меня это было честью и источником гордости, как я и говорил в первый день. Мне здесь хорошо, я в отличной команде, которая выигрывает трофеи. Это то, что ищет игрок. Думаю, нам было сложно со всеми изменениями из-за коронавируса. Но мы выиграли два финала в кубках и вышли в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Икарди официальный сайт клуба.