«ПСЖ» дома обыграл «Ланс» и вышел на первое место в чемпионате Франции
«ПСЖ» обыграл «Ланс» (2:1) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции.
В составе победителей отличились Неймар и Маркиньюс. У «Ланса» единственный гол забил Иньятиус Ганаго.
«ПСЖ» с 75 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая на 2 очка «Лилль» (73), у которого матч в запасе. «Ланс» — 56 очков и 5-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
«ПСЖ» — «Ланс» — 2:1 (1:0)
Голы: Неймар, 33 (1:0). Маркиньюс, 59 (2:0). Ганаго, 61 (2:1).
«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Дагба (Керер, 19), Гей (Эррера, 60), Сарабия (Верратти, 60), Дракслер (Рафинья, 90+1), Данилу Перейра, Неймар (Кин, 90+1), Икарди.
«Ланс»: Фариньес, Мишлен (Жан, 81), Фортес, Гради, Медина, Каюзак (Какюта, 69), Фофана, Клаусс, Дукуре (Маурисио, 76), Ганаго (Сотока, 72), Калимуэндо (Банза, 69).
Предупреждения: Медина, 66. Сотока, 75. Эррера, 78. Керер, 89. Маркиньюс, 90+1. Верратти, 90+5.
Судья: Бризар (Франция).
1 мая. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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