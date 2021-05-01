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«ПСЖ» дома обыграл «Ланс» и вышел на первое место в чемпионате Франции

19:51
Неймар. Фото Twitter
Неймар. Фото Twitter
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«ПСЖ» обыграл «Ланс» (2:1) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей отличились Неймар и Маркиньюс. У «Ланса» единственный гол забил Иньятиус Ганаго.

«ПСЖ» с 75 очками вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая на 2 очка «Лилль» (73), у которого матч в запасе. «Ланс» — 56 очков и 5-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«ПСЖ» — «Ланс» — 2:1 (1:0)

Голы: Неймар, 33 (1:0). Маркиньюс, 59 (2:0). Ганаго, 61 (2:1).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Дагба (Керер, 19), Гей (Эррера, 60), Сарабия (Верратти, 60), Дракслер (Рафинья, 90+1), Данилу Перейра, Неймар (Кин, 90+1), Икарди.

«Ланс»: Фариньес, Мишлен (Жан, 81), Фортес, Гради, Медина, Каюзак (Какюта, 69), Фофана, Клаусс, Дукуре (Маурисио, 76), Ганаго (Сотока, 72), Калимуэндо (Банза, 69).

Предупреждения: Медина, 66. Сотока, 75. Эррера, 78. Керер, 89. Маркиньюс, 90+1. Верратти, 90+5.

Судья: Бризар (Франция).

1 мая. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

ПСЖ — Ланс

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