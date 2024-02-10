Мостовой: «Не могу советовать Головину уйти из «Монако» — у него там шикарная жизнь»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой хотел бы, чтобы полузащитник «Монако» Александр Головин поиграл в команде более высокого уровня.

«Конечно, Головин серьезно прибавил по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Когда ты играешь против лучших, то сам растешь как футболист. Не могу советовать Головину стремиться уйти из «Монако» — у него там шикарная жизнь. Если проведет всю карьеру там, то это тоже неплохо. Но хотелось бы посмотреть на Сашу в команде более высокого уровня», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 27-летний россиянин забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах.