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10 февраля, 12:06

Коло Муани: «Люди еще увидят, что 90 миллионов евро за мой трансфер — это отличная цена»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Рандал Коло Муани поделился мнением о своем переходе во французский клуб.

«Открою вам секрет: со временем люди скажут, что 90 миллионов евро — это отличная цена за Рандаля. Я знаю, что сейчас люди говорят: «Как можно заплатить 90 миллионов?» Но я настаиваю: они еще увидят!» — приводит слова Коло Муани Onze Mondial.

Нападающий сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошлым летом. Он забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Рандаль Коло Муани
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 21 15 5 1 51-18 50
2
 Ницца 20 11 6 3 20-11 39
3
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
4
 Лилль 21 9 8 4 29-17 35
5
 Монако 20 10 5 5 37-28 35
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 21 6 7 8 22-29 25
11
 Гавр 21 5 9 7 23-25 24
12
 Нант 21 6 4 11 22-32 22
13
 Лион 21 6 4 11 22-34 22
14
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
15
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
16
 Лорьян 21 4 7 10 28-42 19
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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34 тур
9.02 23:00
Марсель – Метц
 1 : 1
10.02 19:00
Ланс – Страсбур
 3 : 1
10.02 23:00
ПСЖ – Лилль
 3 : 1
11.02 15:00
Гавр – Ренн
 0 : 1
11.02 17:00
Клермон Фут – Брест
 1 : 1
11.02 17:00
Лорьян – Реймс
 2 : 0
11.02 17:00
Тулуза – Нант
 1 : 2
11.02 19:05
Монпелье – Лион
 1 : 2
11.02 22:45
Ницца – Монако
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 20
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 15 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 15 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 18 1 7
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