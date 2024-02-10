Коло Муани: «Люди еще увидят, что 90 миллионов евро за мой трансфер — это отличная цена»

Форвард «ПСЖ» Рандал Коло Муани поделился мнением о своем переходе во французский клуб.

«Открою вам секрет: со временем люди скажут, что 90 миллионов евро — это отличная цена за Рандаля. Я знаю, что сейчас люди говорят: «Как можно заплатить 90 миллионов?» Но я настаиваю: они еще увидят!» — приводит слова Коло Муани Onze Mondial.

Нападающий сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошлым летом. Он забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах.