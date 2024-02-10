Коло Муани: «Люди еще увидят, что 90 миллионов евро за мой трансфер — это отличная цена»
Форвард «ПСЖ» Рандал Коло Муани поделился мнением о своем переходе во французский клуб.
«Открою вам секрет: со временем люди скажут, что 90 миллионов евро — это отличная цена за Рандаля. Я знаю, что сейчас люди говорят: «Как можно заплатить 90 миллионов?» Но я настаиваю: они еще увидят!» — приводит слова Коло Муани Onze Mondial.
Нападающий сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошлым летом. Он забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|15
|5
|1
|51-18
|50
|
2
|Ницца
|20
|11
|6
|3
|20-11
|39
|
3
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
4
|Лилль
|21
|9
|8
|4
|29-17
|35
|
5
|Монако
|20
|10
|5
|5
|37-28
|35
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|21
|6
|7
|8
|22-29
|25
|
11
|Гавр
|21
|5
|9
|7
|23-25
|24
|
12
|Нант
|21
|6
|4
|11
|22-32
|22
|
13
|Лион
|21
|6
|4
|11
|22-34
|22
|
14
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
15
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
16
|Лорьян
|21
|4
|7
|10
|28-42
|19
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|23:00
|
Марсель – Метц
|1 : 1
|10.02
|19:00
|
Ланс – Страсбур
|3 : 1
|10.02
|23:00
|
ПСЖ – Лилль
|3 : 1
|11.02
|15:00
|
Гавр – Ренн
|0 : 1
|11.02
|17:00
|
Клермон Фут – Брест
|1 : 1
|11.02
|17:00
|
Лорьян – Реймс
|2 : 0
|11.02
|17:00
|
Тулуза – Нант
|1 : 2
|11.02
|19:05
|
Монпелье – Лион
|1 : 2
|11.02
|22:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|15
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|15
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|18
|1
|7
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