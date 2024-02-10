Коло Муани: «В «ПСЖ» я не так счастлив, как в Германии»

Нападающий «ПСЖ» Рандал Коло Муани признался, что в «Айнтрахте» он был больше счастлив.

«В Германии я чувствовал себя уверенно, поэтому был счастлив на поле. Мне просто нужно быть счастливым и уверенным в себе. И все будет работать как часы. Сегодня я счастлив. Но я не так счастлив, как в Германии... Повторюсь, я счастлив быть игроком «ПСЖ». Но я мог бы играть еще лучше», — цитирует L'Equipe Коло Муани.

Нападающий сборной Франции перешел в «ПСЖ» прошлым летом. С тех пор он забил 11 голов и сделал 3 голевые передачи в 27 матчах.