Дубль Пайета помог «Марселю» обыграть «Монпелье»
«Марсель» победил «Монпелье» (3:2) в матче первого тура чемпионата Франции.
В составе хозяев забил Гаэтан Лаборд, а Луан Перес поразил собственные ворота. У гостей забил Дженгиз Юндер, после чего дубль оформил Димитри Пайет.
По ходу матча арбитр останавливал игру. Это связано с поведением болельщиков, которые бросали с трибун посторонние предметы на поле. В частности, бутылка разбила губу запасному игроку марсельцев Валентену Ронжье.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур
«Монпелье» — «Марсель» — 2:3 (2:0)
Голы: Перес, 30 — в свои ворота (1:0). Лаборд, 34 (2:0). Дженгиз Юндер, 68 (2:1). Пайет, 75 (2:2). Пайет, 80 (2:3).
«Монпелье»: Берто, Козза (Суке, 88), Самбия (Ристич, 88), Тулер, Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 84), Эстев, Делор, Лаборд (Макуана, 84), Вахи (Мавидиди, 63).
«Марсель»: Манданда, Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Бенедетто, 63), Гендузи, Камара, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Луис Энрике, 86), де ла Фуэнте (Дьенг, 89).
Предупреждение: Перес, 44.
Судья: Пиньяр.
8 августа. Монпелье. Стадион «Моссон».
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