Дубль Пайета помог «Марселю» обыграть «Монпелье»

«Марсель» победил «Монпелье» (3:2) в матче первого тура чемпионата Франции.

В составе хозяев забил Гаэтан Лаборд, а Луан Перес поразил собственные ворота. У гостей забил Дженгиз Юндер, после чего дубль оформил Димитри Пайет.

По ходу матча арбитр останавливал игру. Это связано с поведением болельщиков, которые бросали с трибун посторонние предметы на поле. В частности, бутылка разбила губу запасному игроку марсельцев Валентену Ронжье.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур

«Монпелье» — «Марсель» — 2:3 (2:0)

Голы: Перес, 30 — в свои ворота (1:0). Лаборд, 34 (2:0). Дженгиз Юндер, 68 (2:1). Пайет, 75 (2:2). Пайет, 80 (2:3).

«Монпелье»: Берто, Козза (Суке, 88), Самбия (Ристич, 88), Тулер, Ферри, Молле, Шотар (Леруа, 84), Эстев, Делор, Лаборд (Макуана, 84), Вахи (Мавидиди, 63).

«Марсель»: Манданда, Перес, Салиба, Балерди, Жерсон (Бенедетто, 63), Гендузи, Камара, Гей, Пайет, Дженгиз Юндер (Луис Энрике, 86), де ла Фуэнте (Дьенг, 89).

Предупреждение: Перес, 44.

Судья: Пиньяр.

8 августа. Монпелье. Стадион «Моссон».