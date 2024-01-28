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«Лилль» вдесятером сыграл вничью с «Монпелье»

Руслан Минаев
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«Лилль» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 19-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Гости весь второй тайм играли вдесятером — на 45+1-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Аюб Буадди.

«Лилль» набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Монпелье» — 19 очков и 12-я строчка.

Франция. Лига 1. 19-й тур
28 янв, 15:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
0:0
Лилль

ФК Лилль
ФК Монпелье
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 19 11 5 3 20-11 38
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 19 10 4 5 36-27 34
5
 Лилль 19 8 8 3 24-14 32
6
 Марсель 19 7 8 4 28-21 29
7
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Ренн 19 6 7 6 28-24 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 19 4 8 7 19-23 20
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 19 4 4 11 16-29 16
16
 Лион 19 4 4 11 19-33 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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34 тур
26.01 23:00
Лион – Ренн
 2 : 3
27.01 19:00
Ницца – Метц
 1 : 0
27.01 23:00
Марсель – Монако
 2 : 2
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 0 : 0
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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