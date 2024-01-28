«Лилль» вдесятером сыграл вничью с «Монпелье»

«Лилль» на выезде сыграл вничью с «Монпелье» в матче 19-го тура чемпионата Франции — 0:0.

Гости весь второй тайм играли вдесятером — на 45+1-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Аюб Буадди.

«Лилль» набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Монпелье» — 19 очков и 12-я строчка.