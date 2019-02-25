"Монако" вернулся! Клуб Головина обыграл "Лион"

"Монако" победил "Лион" в матче 26-го тура чемпионата Франции - 2:0. В составе победителей 81 минуту отыграл хавбек сборной России Александр Головин. За "Лион" на 71-й минуте пенальти не реализовал Мемфис Депай.

Монегаски не проигрывают в лиге 1 уже четвертый матч подряд, из которых выиграли три. Серия стартовала после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима.

В турнирной таблице лиги 1 "Монако" поднялся на 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. "Лион" занимает третью строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Монако" - "Лион" - 2:0 (2:0)

Голы: Мартинш, 18 (1:0). Рони Лопеш, 27 (2:0).

Нереализованный пенальти: Депай, 71 (вратарь)

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Мартинш (Винисиус, 90+1), Адриэн Силва, Фабрегас, Головин (Аолу, 81), Рони Лопеш, Фалькао.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денайер, Марсал (Менди, 12), Ндомбеле, Тузар, Ауар (Корне, 81), Траоре, Дембеле, Террье (Депай, 39).

Предупреждения: Террье, 28. Сидибе, 52. Глик, 70. Фалькао, 90+3.

Судья: Мийо.

24 февраля. Монако. Стадион "Луи II".