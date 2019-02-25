"Монако" вернулся! Клуб Головина обыграл "Лион"

"Монако" победил "Лион" в матче 26-го тура чемпионата Франции - 2:0. В составе победителей 81 минуту отыграл хавбек сборной России Александр Головин. За "Лион" на 71-й минуте пенальти не реализовал Мемфис Депай.
Монегаски не проигрывают в лиге 1 уже четвертый матч подряд, из которых выиграли три. Серия стартовала после возвращения на пост главного тренера Леонарду Жардима.
В турнирной таблице лиги 1 "Монако" поднялся на 16-е место, оторвавшись от зоны вылета на 5 очков. "Лион" занимает третью строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1
26-й тур
"Монако" - "Лион" - 2:0 (2:0)
Голы: Мартинш, 18 (1:0). Рони Лопеш, 27 (2:0).
Нереализованный пенальти: Депай, 71 (вратарь)
"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Бадиашиле, Балло-Туре, Мартинш (Винисиус, 90+1), Адриэн Силва, Фабрегас, Головин (Аолу, 81), Рони Лопеш, Фалькао.
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денайер, Марсал (Менди, 12), Ндомбеле, Тузар, Ауар (Корне, 81), Траоре, Дембеле, Террье (Депай, 39).
Предупреждения: Террье, 28. Сидибе, 52. Глик, 70. Фалькао, 90+3.
Судья: Мийо.
24 февраля. Монако. Стадион "Луи II".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2018-2019/