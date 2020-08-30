«Монако» в меньшинстве обыграл «Метц», Головин получил травму

«Монако» в гостях одержал победу над «Метцом» (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол на 22-й минуте встречи забил защитник монегасков Бенуа Бадиашиле. Спустя 24 минуты был удален его одноклубник Юссуф Фофана.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в старте своей команды, но получил травму на 17-й минуте матча и был заменен.

«Метц» занимает 17-е место с 0 баллов в турнирной таблице лиги 1. «Монако» — третья строчка и четыре балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

2-й тур

«Метц» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Бадиашиле, 22.

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо, Ангбан (Диалло, 59), Майга, Нгюетт (Амброз, 70), Булая (Сабали, 79), Ньян (Яде, 70).

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Головин (Диоп, 16), Тшуамени (Марипан, 75), Ю.Фофана, Бен Йеддер (Йоветич, 76), Мартинш (Жеббель, 76), Оньекуру (Аолу, 59).

Предупреждения: Агилар, 19. Ю.Фофана, 24. Мартинш, 42. Тшуамени, 49.

Удаление: Ю.Фофана, 46.

Судья: Стина (Франция).

30 августа. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».