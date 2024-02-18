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Сегодня, 15:00

«Монако» — «Тулуза»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Монако» сыграет с ««Тулузой» в чемпионате Франции 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото AFP

«Монако» сыграет с «Тулузой» в 22-м туре лиги 1 в воскресенье, 18 февраля. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монако» — «Тулуза» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальных телетрансляций матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Монегаски набрали 38 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице лиги 1. Команда из Тулузы с 20 баллами располагается на 14-й строчке.

Франция. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Тулуза

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Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
3
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
4
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
5
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
14
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
15
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
16
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.02 23:00
Лион – Ницца
 1 : 0
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 3 : 0
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 0 : 2
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 1 : 3
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
18.02 22:45
Брест – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 11
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
Александр Головин

Александр Головин

Монако

 19 1 8
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