«Монако» сыграет с «Тулузой» в 22-м туре лиги 1 в воскресенье, 18 февраля. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция) и начнется в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монако» — «Тулуза» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Официальных телетрансляций матчей чемпионата Франции в России нет. Следить за играми в прямом эфире можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Монегаски набрали 38 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице лиги 1. Команда из Тулузы с 20 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте