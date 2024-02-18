«Лорьян» обыграл «Страсбур» и одержал третью победу подряд в лиге 1

«Лорьян» на выезде победил «Страсбур» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У гостей дублем отметился Мохамед Бамба (2-я и 45+1-я минуты) и еще один гол забил Жюльен Понсо (49-я минута). Автором единственного гола у хозяев стал Фредерик Гильбер (51-я минута).

«Лорьян» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место в лиге 1. Команда одержала третью победу подряд в чемпионате Франции. У «Страсбура» 25 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.