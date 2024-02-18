«Лорьян» обыграл «Страсбур» и одержал третью победу подряд в лиге 1
«Лорьян» на выезде победил «Страсбур» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 3:1.
У гостей дублем отметился Мохамед Бамба (2-я и 45+1-я минуты) и еще один гол забил Жюльен Понсо (49-я минута). Автором единственного гола у хозяев стал Фредерик Гильбер (51-я минута).
«Лорьян» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место в лиге 1. Команда одержала третью победу подряд в чемпионате Франции. У «Страсбура» 25 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|22
|16
|5
|1
|53-18
|53
|
2
|Ницца
|22
|11
|6
|5
|22-15
|39
|
3
|Лилль
|22
|10
|8
|4
|32-17
|38
|
4
|Монако
|21
|11
|5
|5
|40-30
|38
|
5
|Брест
|21
|10
|7
|4
|30-18
|37
|
6
|Ланс
|21
|10
|5
|6
|27-20
|35
|
7
|Ренн
|21
|8
|7
|6
|31-25
|31
|
8
|Марсель
|21
|7
|9
|5
|29-23
|30
|
9
|Реймс
|21
|9
|3
|9
|27-29
|30
|
10
|Страсбур
|22
|6
|7
|9
|23-32
|25
|
11
|Лион
|22
|7
|4
|11
|23-34
|25
|
12
|Гавр
|22
|5
|9
|8
|23-28
|24
|
13
|Нант
|22
|6
|4
|12
|22-34
|22
|
14
|Лорьян
|22
|5
|7
|10
|31-43
|22
|
15
|Монпелье
|21
|4
|8
|9
|21-27
|20
|
16
|Тулуза
|21
|4
|8
|9
|20-29
|20
|
17
|Метц
|21
|4
|5
|12
|18-32
|17
|
18
|Клермон Фут
|21
|3
|7
|11
|15-33
|16
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.02
|23:00
|
Лион – Ницца
|1 : 0
|17.02
|19:00
|
Лилль – Гавр
|3 : 0
|17.02
|23:00
|
Нант – ПСЖ
|0 : 2
|18.02
|15:00
|
Страсбур – Лорьян
|1 : 3
|18.02
|17:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|18.02
|17:00
|
Монпелье – Метц
|- : -
|18.02
|17:00
|
Ренн – Клермон Фут
|- : -
|18.02
|19:05
|
Реймс – Ланс
|- : -
|18.02
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|11
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|11
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1
|
|
Александр Головин
Монако
|19
|1
|8
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