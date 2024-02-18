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«Лорьян» обыграл «Страсбур» и одержал третью победу подряд в лиге 1

Алина Савинова
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«Лорьян» на выезде победил «Страсбур» в матче 22-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У гостей дублем отметился Мохамед Бамба (2-я и 45+1-я минуты) и еще один гол забил Жюльен Понсо (49-я минута). Автором единственного гола у хозяев стал Фредерик Гильбер (51-я минута).

«Лорьян» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место в лиге 1. Команда одержала третью победу подряд в чемпионате Франции. У «Страсбура» 25 баллов и 10-я позиция в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 15:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:3
Лорьян

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2023-2024/
Футбол
ФК Лорьян
ФК Страсбур
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 53-18 53
2
 Ницца 22 11 6 5 22-15 39
3
 Лилль 22 10 8 4 32-17 38
4
 Монако 21 11 5 5 40-30 38
5
 Брест 21 10 7 4 30-18 37
6
 Ланс 21 10 5 6 27-20 35
7
 Ренн 21 8 7 6 31-25 31
8
 Марсель 21 7 9 5 29-23 30
9
 Реймс 21 9 3 9 27-29 30
10
 Страсбур 22 6 7 9 23-32 25
11
 Лион 22 7 4 11 23-34 25
12
 Гавр 22 5 9 8 23-28 24
13
 Нант 22 6 4 12 22-34 22
14
 Лорьян 22 5 7 10 31-43 22
15
 Монпелье 21 4 8 9 21-27 20
16
 Тулуза 21 4 8 9 20-29 20
17
 Метц 21 4 5 12 18-32 17
18
 Клермон Фут 21 3 7 11 15-33 16
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16.02 23:00
Лион – Ницца
 1 : 0
17.02 19:00
Лилль – Гавр
 3 : 0
17.02 23:00
Нант – ПСЖ
 0 : 2
18.02 15:00
Страсбур – Лорьян
 1 : 3
18.02 17:00
Монако – Тулуза
 - : -
18.02 17:00
Монпелье – Метц
 - : -
18.02 17:00
Ренн – Клермон Фут
 - : -
18.02 19:05
Реймс – Ланс
 - : -
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