Головин забил гол за «Монако» в товарищеском матче против «Интера»
Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе на товарищески матч против «Интера».
Именно россиянин открыл счет в этой встрече, отличившись на 7-й минуте.
Матч проходит в итальянской Ферраре.
В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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