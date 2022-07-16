Головин забил гол за «Монако» в товарищеском матче против «Интера»

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе на товарищески матч против «Интера».

Именно россиянин открыл счет в этой встрече, отличившись на 7-й минуте.

Матч проходит в итальянской Ферраре.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.