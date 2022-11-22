«Монако» сыграет с «Родезом» в 1/32 финала Кубка Франции

В понедельник, 21 ноября, состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции. С этой стадии в борьбу вступают команды высшего дивизиона страны.

«Монако», за который играет российский полузащитник Александр Головин, встретитися с «Родезом» (Лига 2), «ПСЖ» на выезде сыграет с «Шатору» (3-й дивизион), «Лион» сыграет с «Метцем» (Лига 2), а «Ренну» будет противостоять «Бордо».

Матчи 1/32 финала Кубка Франции состоятся в начале января 2023 года. Этими играми начнется футбольный год в стране.