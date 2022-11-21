Владельцы «ПСЖ» отклонили предложение о продаже клуба за четыре миллиарда евро

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что руководство отклонило предложение о продаже клуба.

«Нам давали более 4 миллиардов евро. Мы не собираемся продавать клуб, но почему бы не продать небольшую долю акций? Мы думаем о разных предложениях. Люди считают, что у «ПСЖ» есть только деньги, и мы их тратим… Это неправда. Если у вас есть компания, то вам нужно вкладывать деньги. Мы купили клуб за 70 миллионов евро, и сейчас он стоит более 4 миллиардов евро.

У нас есть разные предложения. Да, это фантастический бизнес. Делаем ли мы хороший проект? Я думаю, что да», — приводит слова Аль-Хелайфи TalkSPORT.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 41 очков в 15 матчах.