«Монако» и «Страсбур» сыграли вничью, Головин провел на поле весь матч

«Монако» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1) в матче 15-го тура чемпионат Франции.

В концовке первого тайма счет с пенальти открыл Виссам Бен Йеддер. Людовик Айорк на 48-й минуте сравнял результат. Он также реализовал 11-метровый. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

Обе команды имеют в активе по 20 очков. По дополнительным показателям «Страсбур» занимает седьмое место, а «Монако» — восьмое.

«Ренн» на выезде обыграл «Лорьян» (2:0). Команда набрала 28 очков и вышла на второе место. «Бордо» на своем поле уступил «Бресту» (1:2). «Реймс» выиграл у «Клермона» (1:0).