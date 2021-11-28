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«Монако» и «Страсбур» сыграли вничью, Головин провел на поле весь матч

18:55
Александр Головин. Фото RMC Sport
Александр Головин. Фото RMC Sport
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«Монако» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1) в матче 15-го тура чемпионат Франции.

В концовке первого тайма счет с пенальти открыл Виссам Бен Йеддер. Людовик Айорк на 48-й минуте сравнял результат. Он также реализовал 11-метровый. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.

Обе команды имеют в активе по 20 очков. По дополнительным показателям «Страсбур» занимает седьмое место, а «Монако» — восьмое.

«Ренн» на выезде обыграл «Лорьян» (2:0). Команда набрала 28 очков и вышла на второе место. «Бордо» на своем поле уступил «Бресту» (1:2). «Реймс» выиграл у «Клермона» (1:0).

Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Страсбур
Голы
Бен-Йеддер, 45+1 (1:0), Айорк, 48 (1:1)
Монако
Нюбель Марипан Дисаси Кайю Энрике (Боаду, 60 ) Агилар Жан Лукас (Тшуамени, 53 ) Головин Фофана (Матазо, 70 ) Диоп (Якобс, 60 ) Бен-Йеддер (Мартинш, 70 ) Фолланд
Страсбур
Селс Гильбер Перрен Каси Ньямси Джикю Томассон Беллегард Сиссоко (Льенар, 87) Диалло Айорк (Гамейро, 72)
Предупреждения
Фофана 47, Фолланд 68  -  Сиссоко 16
Судьи
Готье
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux) (Бордо)
Бордо
1:2
Брест
Голы
Грегерсен, 43 (1:0), Ле Дуарон, 60 (1:1), Ле Дуарон, 66 (1:2)
Бордо
Костиль Грегерсен Мексер Мангаш (Менса, 83 ) Пембеле Отавиу (Франсержиу, 68 ) Онана Адли (Бриан, 76 ) Дилросюн (Хван Уй Джо, 67 ) Уден (Ньянг, 67 ) Элис
Брест
Бизот Дюверн Шардонне Пьер-Габриэль Эрелль Белькебла Агуме Февр Онора Мунье Ле Дуарон (Кардона, 83)
Предупреждения
Пембеле 75, Мексер 80, Ньянг 86  -  Шардонне 50
Судьи
Гайуст
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
0:2
Ренн
Голы
Лаборд, 75 (0:1), Доку, 78 (0:2)
Лорьян
Нарди Игор Силва Абержель Ляпорт Мендес (Ле Бри, 82 ) Лорик Петро Ле Фе (Буагар, 64 ) Монкондюи (Самбу, 82 ) Грбич (Моффи, 64 ) Лорьенте (Уаттара, 64 )
Ренн
Гомис Трюффер Баде Агерд Траоре (Ассиньон, 85) Буриго (Гирасси, 73) Майер (Сантамария, 68) Мартен Террье (Мелинг, 85) Сулемана (Доку, 69) Лаборд
Предупреждения
Майер 32, Доку 83
Судьи
Дешепи
Франция. Лига 1. 15-й тур
28 нояб, 17:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:0
Клермон Фут
Голы
Конан, 90+1 (1:0)
Реймс
Райкович Фас Конан Абдельхамид Гравиллон Матусива Кассама (Лопи, 64 ) Туре (Донис, 64 ) Мбюкю (Фокет, 46 ) Флип (Кеббаль, 46 ) Экитике (Коффи, 84 )
Клермон Фут
Джоко Биллонг Н`Симба Зедадка Ожье Бертомье (Иглесиас, 75) Аллевина Абдул Самед (Амель, 90+2) Доссу Гастьен (Маньин, 76) Байо
Предупреждения
Туре 16, Матусива 26  -  Зедадка 72, Аллевина 85
Судьи
Бастьен

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин 2
Динамо 3
Матч завершен

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50

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Евгений Петров все материалы автора

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