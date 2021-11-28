«Монако» и «Страсбур» сыграли вничью, Головин провел на поле весь матч
«Монако» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1) в матче 15-го тура чемпионат Франции.
В концовке первого тайма счет с пенальти открыл Виссам Бен Йеддер. Людовик Айорк на 48-й минуте сравнял результат. Он также реализовал 11-метровый. Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч.
Обе команды имеют в активе по 20 очков. По дополнительным показателям «Страсбур» занимает седьмое место, а «Монако» — восьмое.
«Ренн» на выезде обыграл «Лорьян» (2:0). Команда набрала 28 очков и вышла на второе место. «Бордо» на своем поле уступил «Бресту» (1:2). «Реймс» выиграл у «Клермона» (1:0).
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